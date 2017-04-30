Эра Кличко и эра Джошуа

В субботу в Лондоне состоялся самый ожидаемый боксерский поединок последнего времени. В бою Энтони Джошуа и Владимира Кличко сильнейшим оказался британец, который отстоял титул чемпиона мира, добавил другие (вакантные) пояса, и, фактически, подвел черту под эрой Владимира Кличко в мировом боксе.

Эра братьев Кличко в мировом боксе длилась с середины 2000-х. В 2004-м Виталий Кличко стал чемпионом мира по самой престижной версии WBC, Правда, через год утратил титул, но с 2008-го и до конца карьеры в 2013-м – вновь прочно держал титул в своих руках. Отдавая его в нейтральные руки только на время боев. Но, никогда, в руки соперников. Он так и ушел – непобежденный.

Владимир объединил все остальные пояса по основным версиям в мировом боксе, при этом удерживая их в своих руках с 2005-го по 2015-й. Вот только эта история завершилась совсем по-другому. Проиграв в ноябре позапрошлого года Фьюри, украинец попытался вернуться. И даже лидировал во второй половине боя против действующего чемпиона мира Джошуа, на мгновение подарив надежду на чудо. Но его возраст и физически возможности, которые явно не беспредельны, дали о себе знать в самый неподходящий момент. В концовке боя Джошуа пошел в атаку и добился своего. Украинец, как и в начале своей блистательной карьеры, вновь оказался в нокауте. Вот только тогда он был молод и полон сил. Поднялся и пошел вперед. А сейчас…

Сейчас молод и полон сил Джошуа, тот самый, которого Кличко, по слухам, избивал еще пару лет назад в спаррингах. Молодого и неискушенного в профи-боксе паренька, пусть и Олимпийского чемпиона Лондона-2012. Тогда действующий чемпион готовился к очередной защите титула, и легко защитил все свои возможные пояса. Сейчас… Время Кличко безвозвратно уходит. А звоночек, прозвеневший в ноябре 2015-го, в бою с Тайсоном Фьюри, теперь уже звучит как мощный колокол, бьющий в набат.

В бою, состоявшемся на лондонском стадионе Уэмбли в ночь на воскресенье, Кличко не изменил своей излюбленной тактике, тыкая джебами в соперника. Особенно четко эта его особенность проявилась во второй половине боя. Когда он вел в счете после того, как отправил Джошуа в нокдаун и провел еще серию удачных комбинаций. Даже с учетом того, что Кличко сам побывал в нокдауне, он уверенно выигрывал бой по очкам. Другое дело, что эта тактика крайне энергозатратная. Плюс, ее уже давно вдоль и поперек изучили соперники. Первым противоядие этой тактики нашел Фьюри, теперь – свои козыри в бою с Кличко выложил Джошуа. И использовал их крайне умело.

Уже после боя прошла информация о том, что Кличко задумался о реванше. Эта опция прописана в контракте на бой. И Джошуа подтвердил, что даст Кличко реванш, если соперник того потребует. К тому же, Джошуа уже получил ответ от Фьюри, которого вызвал на бой сразу после победы над Кличко. Экзальтированный Тайсон, в присущей ему манере, предложил Энтони «потанцевать с ним». Видимо, схватки на ринге у них не получится. И у молодого чемпиона более нет никаких моральных обязательств перед выбором следующего соперника.

Другой вопрос – нужно ли это Кличко? В его возрасте даже вчерашний нокаут – то огромное количество мощных ударов, пропущенных от соперника, может серьезно сказаться на здоровье. Не сейчас, в будущем. А вот качество боя, как для завершения карьеры, было вполне пристойным. Владимир доказал, что он элитный боксер, а в какой-то момент даже мог вполне рассчитывать на победу и возвращение титула чемпиона мира. Не получилось, но в глазах своей публики он все равно останется Чемпионом. Тем самым, великим и непобежденным боксером, которого мы знали до ноября 2015-го, до боя с Фьюри.

Спасибо, Чемпион!

Кирилл Стадниченко