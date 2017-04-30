Кличко после боя с Джошуа: Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение от Энтони Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона "Уэмбли", сообщает Sky Sports.

Наш боксер проиграл более молодому сопернику в поединке, на кону которого стояли чемпионские пояса IBF, WBA (Super) и IBO.

"Лондон, я люблю тебя. Сегодня выиграл лучший мужчина. Надеюсь, вам понравился бой. Это была ошеломляющая событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю", - заявил после боя Кличко.

Как сообщал УНИАН, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.