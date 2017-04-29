Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля (видео)

12:00, 29 апреля 2017
Бокс
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29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится боксерский бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

Боксерских поединок уже назвали

На кону – титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.

Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.

Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.

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УНИАН предлагает вспомнить самые яркие моменты в боксерской карьере каждого из соперников.

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