Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля (видео)
12:00, 29 апреля 2017Бокс
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29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится боксерский бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.
Боксерских поединок уже назвали "боем столетия" / Скриншот УНИАН
На кону – титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.
Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.
Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.
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УНИАН предлагает вспомнить самые яркие моменты в боксерской карьере каждого из соперников.
Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля
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