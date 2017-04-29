Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля (видео)

На кону – титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.

Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.

Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.

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УНИАН предлагает вспомнить самые яркие моменты в боксерской карьере каждого из соперников.