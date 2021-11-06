Юрий Захареев принес Украине единственную медаль на ЧМ-2021.

Украинец Юрий Захареев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу-2021 в Белграде.

Захареев стал чемпионом мира в весовой категории до 71 кг.

В финале украинец уверенно одолел представителя Федерации бокса России Вадима Мусаева. Захареев победил единогласным решением судей - 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

По пути к финалу 19-летний Захареев выиграл у Махмуда Саида (Сомали), Мохаммеда Акбара (Великобритания), Юбу Сиссоко (Испания), Асланбека Шымбергенова (Казахстан), а в полуфинале победил Сархана Алиева (Азербайджан).

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Это единственная медаль для Украины на ЧМ-2021. В других весовых категориях украинцы не смогли пройти дальше 1/8 финала.

Также для Украины это первое золото на ЧМ с 2017 года.

Юрий Захареев: что о нем известно

Захареев - уроженец Андреевки Одесской области.

Ранее в 2021 году он выигрывал чемпионат мира среди молодежи-2021, в финале в весовой категории до 69 кг одолев соперника из РФ - Чеерава Ашалаева.

В активе Захареева также есть победы на юниорском и молодежном чемпионатах Европы. Кроме того, он семь раз становился чемпионом Украины.

Автор: Антон Дударь