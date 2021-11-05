19-летний Юрий Захареев в полуфинале одолел азербайджанца.

Украинский боксер Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, стал финалистом чемпионата мира-2021.

Захареев ярко побил в полуфинале соперника из Азербайджана Сархана Алиева. Первый раунд судьи отдали оппоненту Юрия, однако украинский боец смог добавить оборотов и одержать победу.

В итоге рефери единогласно отдали Захарееву победу со счетом 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 и 29-28.

В битве за золотую медаль 6 ноября Юрий сразится против российского боксера Вадима Мусаева, который в своем полуфинале победил албанца Албана Бекири.

Захареев является земляком Василия Ломаченко - они оба из Белгород-Днестровского. Юрий - действующий чемпион мира среди молодежи.

Чемпионат мира по боксу среди любителей

21-е первенство мира проходит в столице Сербии, Белграде, с 25 октября по 6 ноября.

На соревнованиях 13 весовых категорий, и от Украины было по одному представителю в каждой из них.

Автор: Артем Будрин