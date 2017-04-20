Организаторы боя Кличко-Джошуа рассчитывают на прибыль в 40 миллионов фунтов

Организаторы боя за титул чемпиона мира по версии IBF, в отором Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко, рассчитывают заработать 40 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Братство Кличко, со ссылкой на The Telegraph.

В эту сумму войдут деньги от продажи билетов – все 90 000 «тикетов» на «Уэмбли», вместимость которого ради боя увеличили на 10 000 мест, были проданы за считанные часы, а также выручка от продажи платных трансляций – для подписчиков канала Sky Sports, которая составляет чуть меньше 20 фунтов.

По данным издания, гарантированный гонорар обоим боксерам на данный момент составляет около 20 миллионов фунтов стерлингов, и он будет разделен поровну между украинцем и британцем.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.