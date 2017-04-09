Ломаченко посвятил победу погибшему другу-бойцу (видео)

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко, победив Джейсона Сосу, рассказал, кому посвятил свой триум, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.

"В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал, кто смотрел нас сегодня. Посвятить эту победу я хотел бы своему другу, которого убили в день этого боя пару лет назад – Сергею Лащенко. Я всегда его помню, он всегда будет в моем сердце. Я любил его и люблю, как друга и брата. Привет его жене и сыну. Спасибо папе, всему тренерскому составу, психологу, который проделал большую работу. Спасибо всем, кто были рядом со мной последние два месяца перед боем, готовились вместе со мной, прошли огонь и воду, медные трубы мы проходим сейчас вместе. Спасибо моей семье, которая ждет в Украине, всем украинцам, которые встали в 5 утра. Хотел бы передать привет своему самому большому фанату – своей бабушке. Она всегда смотрит меня по телевизору, я прихожу к ней, она говорит: "Василек, тебя показывали по телевизору". Бабушка, привет!", – рассказал Василий Ломаченко.

8 апреля 2015 года в результате стрельбы в Еврейской больнице Одессы погиб спортсмен Сергей Лащенко, многократный чемпион Украины по муай тай. 8 февраля 2017 года стало известно, стало известно, что предполагаемый убийца Сергея Лащенко - Бабек Дамир-оглы Гасанов - экстрадирован из России и в Украину. На данный момент он находится в следственном изоляторе, где будет ждать судейского вердикта.

За свою карьеру Лащенко провел множество боев на высочайшем уровне, участвовал в турнирах под эгидой К-1, Superkombat, а в списке поверженных им соперников значатся такие звезды, как Рико Верховен, Исмаэль Лондт, Брис Гвидон, Джевад Потураки другие.

