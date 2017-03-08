Британский телеканал подсмотрел тренировку Кличко в Киеве (видео)

Журналисты британского Sky Sports, среди которых бывший чемпион мира Джонни Нельсон, посетили столицу Украины Киев для того, чтобы посмотреть, как тренируется Владимир Кличко накануне боя за титул чемпиона мира по боксу с их соотечественником Энтони Джошуа, сообщает Isport.

«В общем, работа Кличко ориентирована на мобильность туловища, уклонение вправо, влево, используя работу ног. Он работает над защитой», – анализирует работу Кличко Джонни Нельсон.

«На заднем плане у Кличко расположен экран с поединками Джошуа и Владимир наблюдает за ним. Кличко знает, что ему нужна будет скорость, хорошая подвижность и отклонение от ударов по внешней линии.

Кличко все анализирует, он сосредотачивается на каждой детали. Ему нравится роль аутсайдера. Он знает, что встретит молодого соперника, из которого он когда-то сам создавал будущую звезду», – добавляет Джонни Нельсон.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.