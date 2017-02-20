"Я намного опытнее Джошуа, это мне сыграет на руку" - Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с британцем Энтони Джошуа, заявил, что его опыт поможет одержать победу в одном из главных боев в карьере, сообщает Братство Кличко.

«Опыт - как чемодан без ручки, - цитирует Владимира BoxingScene. - С ним тяжело ходить, но без него бывает очень худо. Ты можешь быть крутым профи, в тебе может быть много молодецкого здоровья и силы, но опыт – единственное, что ты не можешь глотать, как таблетки. Я намного опытнее Джошуа, а значит, это мне сыграет на руку».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.