Тайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться к боксу в ближайшие 10 лет
11:11, 25 января 2017Бокс
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Тайсон Фьюри сделал очередное скандальное заявление.
Тайсон Фьюри / Reuters
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри написал в Твиттере, что не планирует возвращаться на ринг в ближайшие 10 лет.
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"Всем, кто спрашивает о моем возвращении: не жду ничего такого в ближайшие 10 лет. Возможно, вернусь в стиле Джорджа Формана в другую эру", – написал Фьюри.
Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон Фьюри был дисквалифицирован после того, как в его допинг-тесте были найдены следы кокаина. За несколько часов до дисквалификации британец добровольно отказался от своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBO.
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