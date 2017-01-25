Тайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться к боксу в ближайшие 10 лет

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри написал в Твиттере, что не планирует возвращаться на ринг в ближайшие 10 лет.

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"Всем, кто спрашивает о моем возвращении: не жду ничего такого в ближайшие 10 лет. Возможно, вернусь в стиле Джорджа Формана в другую эру", – написал Фьюри.

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон Фьюри был дисквалифицирован после того, как в его допинг-тесте были найдены следы кокаина. За несколько часов до дисквалификации британец добровольно отказался от своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBO.