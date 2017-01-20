Менеджер Кличко: Интерес к бою с Джошуа настолько велик, что могли бы замахнуться на мировой зрительский рекорд

Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал новость о рекордной по времени продаже билетов на бой с Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко со ссылкой на BILD.

«Это самый прибыльный бой из когда-либо проходивших в Европе, - цитирует Бенте издание. – Спрос на билеты был настолько велик, что мы, конечно, могли бы замахнуться на зрительский рекорд в боксе».

В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии: «Мы могли бы продать «Уэмбли» дважды».

Читайте такжеБой Джошуа - Кличко побил рекорд "Уэмбли" по количеству проданных билетовОтметим, что рекорд Великобритании в номинации «Самое посещаемое боксерское событие» пока что принадлежит реваншу Карла Фроча и Джорджа Гроувза: летом 2014 года их бой на "Уэмбли" посетили 80 тысяч фанатов. Если же говорить о мировых рекордах, то тут вне конкуренции поединок, состоявшийся в августе 1941 года на стадионе «Джунеу Парк» в Милуоки (США) между Тони Зейлом и Билли Прайором, собравший 135 тысяч зрителей. Правда, вход на арены был бесплатным. Если же говорить о «платных поединках», то зимой 1993-го года 132 247 зрителей, пришедших на стадион «Ацтека» в Мехико стали свидетелями победы Хулио Сезара Чавеса над Грегом Хаугеном.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».