Ломаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBA
15:46, 06 января 2017Бокс
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Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21-1, 9 КО) может выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).
Ломаченко может сразиться с панамцем Корралесом / Фото facebook/petroporoshenko
Данную информацию также подтвердила представительница боксера Лесбиа Де Мосс. По ее словам, Корралес готов боксировать с Ломаченко, однако бой состоится, только если панамцу сделают действительно интересное предложение.
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Об этом сообщает xsport.ua по информации Boxingnews.
«Мы хотим провести 1-2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко - мы готовы, но только если будет интересное предложение. Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента», - отметила Де Мосс.
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