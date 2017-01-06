Ломаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBA

Данную информацию также подтвердила представительница боксера Лесбиа Де Мосс. По ее словам, Корралес готов боксировать с Ломаченко, однако бой состоится, только если панамцу сделают действительно интересное предложение.

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Об этом сообщает xsport.ua по информации Boxingnews.

«Мы хотим провести 1-2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко - мы готовы, но только если будет интересное предложение. Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента», - отметила Де Мосс.