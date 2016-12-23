Владимир Кличко встретился накануне Рождества со своей 111-летней фанаткой

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинец Владимир Кличко посетил свою самую пожилую поклонницу — 111-летнюю немку фрау Смуда, сообщает Братство Кличко.

Читайте такжеПобедитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом"Наша встреча была общим рождественским желанием. Моя самая старшая фанатка фрау Смуда подтвердила, что успеху можно научиться!", — написал Владимир Кличко на своей официальной странице в соцсети.

Как сооющал УНИАН, мегафайт Кличко - Джошуа за титулы чемпиона мира WBA, IBF, IBO запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе Уэмбли. В этом бою украинский экс-чемпион мира постарается вернуть себе титул сильнейшего бексера планеты.