Александр Усик победил нокаутом южноафриканского боксера Мчуну

Украинский боксер Александр Усик сегодня победил южноафриканца Табио Мчуну и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Читайте такжеУсик призвал своих болельщиков не спать в воскресенье в 5 утра (видео)В течение поединка преимуществом на ринге владел украинец. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде, когда после серии ударов южноафриканец упал на помост, а рефери остановил встречу и присудил победу Усику.

Данная победа стала 11-й в профессиональной карьере украинского боксера, в том числе 10-й - нокаутом.