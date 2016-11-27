Ломаченко досрочно победил Уолтерса и защитил чемпионский пояс WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко в бое за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) победил Николаса Уолтерса из Ямайки.

Поединок состоялся сегодня утром в Лас-Вегасе.

Читайте такжеЛомаченко вошел в десятку лучших боксеров мира в независимости от весовой категорииВ течение боя Ломаченко владел значительным преимуществом, и в перерыве между седьмым и восьмым раундом Уолтерс принял решение прекратить бой. Таким образом, украинец завоевал победу техническим нокаутом.

Отметим, что для 28-летнего Ломаченко, который является двукратным олимпийским чемпионом, это был восьмой бой на профессиональном ринге. В семи из них украинец выиграл, в том числе в пяти нокаутом.

Уолтерс, который в 2012-2015 годах владел титулами чемпиона мира по версии WBA, потерпел свое первое поражение в 28 поединках.