Британский боксер скончался в 22 года после первого боя в карьере
17:11, 24 ноября 2016Бокс
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В третьем раунде поединка соперник боксера, имя которого не уточняется, нанес британцу тяжелый удар, после которого тот не смог подняться.
Мучик мог умереть от кровоизлияния в мозг / mirror.co.uk
Британский боксер польского происхождения Куба Мочик скончался из-за тяжелых черепно- мозговых травм, полученных в своем первом бою на любительском ринге, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.
Бой состоялся в субботу. В третьем раунде поединка соперник Мочика, имя которого не уточняется, нанес ему тяжелый удар, после которого он не смог подняться. После этого боксер был доставлен в больницу, где врачи подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Позднее Мочик скончался, не приходя в сознание.
Также издание отмечает, что одной из причин смерти 22-летнего боксера могло стать кровоизлияние в мозг.
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