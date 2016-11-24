Британский боксер скончался в 22 года после первого боя в карьере

Британский боксер польского происхождения Куба Мочик скончался из-за тяжелых черепно- мозговых травм, полученных в своем первом бою на любительском ринге, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.

Бой состоялся в субботу. В третьем раунде поединка соперник Мочика, имя которого не уточняется, нанес ему тяжелый удар, после которого он не смог подняться. После этого боксер был доставлен в больницу, где врачи подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Позднее Мочик скончался, не приходя в сознание.

Также издание отмечает, что одной из причин смерти 22-летнего боксера могло стать кровоизлияние в мозг.