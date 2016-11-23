Кличко хочет боксировать с Фьюри, а не с Джошуа - экс-чемпион мира Леннокс Льюис

Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко гораздо больше хочет провести матч-реванш с Тайсоном Фьюри, чем бой с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Об этом заявил бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии Sky Sports.

"Кличко хочет побить парня, который побил его, но сейчас у него нет такой возможности, и ему придется драться с кем-то другим. Он не настроен на такой бой, потому что Джошуа - не тот, с кем он хочет драться на самом деле. Вот кого он действительно хочет побить, так это того парня, который побил его", - сказал Леннокс Льюис.

При этом британец считает, что Кличко все-таки проведет бой с Джошуа, чтобы вернуть себе один из поясов.

"Состоится ли бой Кличко с Джошуа? Думаю, да. У Джошуа один из титулов Кличко, один из его поясов. И Кличко хочет вернуть этот пояс себе", - считает Льюис.

Напомним, ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн выражал уверенность, что билеты на бой Кличко - Джошуа будут реализованы в течение нескольких часов после поступления в продажу. Ожидается, что поединок состоится в апреле 2017 года.