Украинский боксер Гвоздик победил малавийца Чилембу

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, прошедшей ночью в Лас-Вегасе одержал победу над малавийцем Айзеком Чилембой.

Гвоздик владел преимуществом на протяжении большей части поединка, но бой был остановлен из-за травмы правой руки его соперника. Чилемба отказался от продолжения борьбы перед 9-м раундом, и рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Эта победа стала 12-й для Гвоздика на профессиональном ринге - 10 из них призер Олимпиады-2012 в Лондоне добыл нокаутом.

Также отметим, что данный бой проходил в андеркарте главного поединка ночи между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Победу единогласным решением судей одержал Уорд, нанеся Ковалеву первое поражение в карьере.