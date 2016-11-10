Джошуа подтвердил намерение провести бой с Кличко весной

Энтони Джошуа проведет свой ближйаший бой 10 декабря в Манчестере против Эрика Молины, который стал альтернативой травмированному Владимиру Кличко, сообщает SportArena.

Предполагается, что в случае победы над Молиной Энтони Джошуа в марте-апреле следующего года таки встретится с украинским ветераном, а после него следующей целью британца является кубинец Луис Ортис.

«Надеюсь, что смогу победить Кличко, после чего смогу провести бой с Ортисом. Я буду внимательно следить за ним в ближайшее время, ведь он является моим конкурентом по дивизиону. Рано или поздно мы должны встретиться, поэтому он станет одним из моих приоритетов», — цитирует Джошуа Sky Sports.

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«Если наш поединок с Ортисом состоится, то это была бы отличная битва, потому что я люблю, когда моим соперником является левша. У меня есть мощная правая, которой я мог бы пробивать по корпусу или его голове».

В этом году Луис Ортис боксировал лишь один раз, когда весной нокаутировал ветерана Тони Томпсона. В декабре прошлого года он одержал на данный момент самую громкую победу, когда в зрелищном поединке остановил Брайанта Дженнингса.

12 ноября состоится дебют кубинца в Европе, когда Ортис сразится с Маликом Скоттом в Монте-Карло.