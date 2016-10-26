Владимир Кличко не собирается завершать боксерскую карьеру

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко не собирается завершать карьеру. Об этом он заявил в интервью Bild.

"Я никогда не думал о завершении карьеры. Даже после поражения и потери чемпионских поясов. Я буду продолжать драться до тех пор, пока здоров, мотивирован и эффективен в ринге. Впереди меня еще ждет несколько ярких поединков", - заявил украинский боксер.

По словам Кличко, в марте или апреле 2017 года он намерен провести бой с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. "Это будет самый большой бой в супертяжелом весе за многие годы", – сказал Владимир.

Читайте такжеБоксерский цугцванг Владимира КличкоВ марте 2017 года Кличко исполнится 41 год, но он не считает этот возраст критическим для себя. "Мой брат Виталий провел последний бой в возрасте 41 года. Но он остановился только потому, что стал заниматься политической карьерой", - сказал Кличко-младший.

Напомним, Владимир Кличко получил травму, из-за которой не сможет провести бой, который был запланирован на 10 декабря против Энтони Джошуа, Лукаса Брауна или другого боксера.