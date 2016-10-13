В бое Кличко и Джошуа может быть разыгран титул чемпиона WBA, от которого отказался Фьюри

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко близки к тому, чтобы договориться о бое между собой. Об этом в комментарии BBC Sport рассказал промоутер британского боксера Эдди Хирна.

При этом, в бою кроме титула IBF, также может быть разыгран пояс чемпиона мира по версии WBA, от которого сегодня отказался Тайсон Фьюри.

"Есть большая вероятность, что бой между Кличко и Джошуа будет за два титула – WBA и IBF. Полагаю, они будут тренироваться каждый день, ведь они сфокусированы друг на друге и на том, что бой уже близко. Это будет самый большой бой в супертяжелом весе за последние 10 лет", – сказал Хирн.

Напомним, Владимир Кличко должен был 29 октября провести бой-реванш с британца Тайсоном Фьюри за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO. Однако Фьюри за месяц до боя отказался от его проведения, мотивировав это некими проблемами со здоровьем и депрессией.

Позже стало известно, что Фьюри провалил допинг-тест на кокаин. Сегодня британец отказался от своих чемпионских поясов, а спустя несколько часов у него была отобрана боксерская лицензия, без которой он не сможет легально выходить на ринг.