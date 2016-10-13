У Фьюри отобрали боксерскую лицензию и запретили выходить на ринг

Британский боксер Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) лишен боксерской лицензии, в связи с чем теперь не сможет принимать участие в боях, сообщает The Guardian.

Лицензию Фьюри приостановил Британский комитет по управлению боксом (BBBoC). Это связано с необходимостью провести расследование, связанное с антидопинговыми и медицинскими проблемами Фьюри.

Ранее генеральный секретарь BBBoC Роберт Смит объяснял, что комитет может отобрать у Фьюри пояса в связи с тем, что он сдал положительную допинг-пробу на кокаин. При этом, Фьюри подтвердил, что употреблял наркотики.

Издание отмечает, что в 2010 году BBBoC уже отбирала боксерскую лицензию у Рикки Хаттона, который, как и Фьюри, попался на употреблении наркотиков. Ему удалось вернуть лицензию через два года.

Напомним, сегодня Тайсон Фьюри отказался от своих чемпионских поясов по версиям WBO, WBA и IBO.