Тайсону Фьюри дали 10 дней на объяснение срыва боя с Владимиром Кличко

Британский чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в течение 10 дней должен предоставить медицинские документы, которые обосновывают перенос боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает официальный сайт WBO.

Если информация о болезни Фьюри подтвердится, WBO предоставит британцу перерыв на 180 дней. В противном случае, организация может лишить Фьюри титула или провести бой за звание "временного" чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сообщил, что у Фьюри могут отобрать пояс, если он не докажет медицинскую обоснованность переноса боя с Кличко.

Также Фьюри может быть дисквалифицирован на четыре года из-за систематических отказов проходить допинг-тесты.

Напомним, бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко должен был состояться 29 октября, однако британец перенес поединок, сославшись на некоторые проблемы со здоровьем. В команде Фьюри заявляют, что британского боксера одолевает депрессия.