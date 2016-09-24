Официально: бой Кличко - Фьюри вновь перенесен из-за плохого физического состояния британца

Британский чемпион мира в супертяжелом Тайсон Фьюри повторно отложил свой бой-реванш с Владимиром Кличко с формулировкой "непригодный к бою с медицинской точки зрения", сообщает BBC.

Промоутеры Фьюри не раскрывают эту проблему, но отмечают, что "условие является слишком серьезным, чтобы позволить ему участвовать в бою".

"Тайсон немедленно приступит к лечению, он должен полностью восстановиться. Вся команда и Тайсон лично хотели бы выразить наши искренние извинения всем тем, кто связан с событием и всем любителям бокса, которые с нетерпением ждали на матч-реванш. Тайсон, по понятным причинам опустошен. Мы сделаем еще одно официальное заявление в установленном порядке", - говорится в релизе команды чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, Фьюри победил Кличко по очкам в первом очном бою в ноябре прошлого года, отобрав у украинца все его чемпионские титулы.

Матч-реванш изначально был запланирован на 9 июля в Манчестере, но был отложен в июне после того, как Фьюри повредил лодыжку. Повторной датой проведения матча-реванша было 29 октября.

В августе Фьюри был обвинен в приеме допинга британской антидопинговой службой UKAD. Слушания о якобы имевшем место нарушении состоятся в ноябре.