В команде Фьюри утверждают, что все готово к реваншу с Кличко

Дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что все разногласия с командой Владимира Кличко по поводу боя-реванша боксеров улажены. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По словам Фьюри-старшего, бой состоится 29 октября в Манчестере.

"Кажется, мы наконец-то готовы объявить о бое Фьюри против Кличко. Ожидайте очень скоро анонс. Надеюсь, все сделано. "Манчестер Арена" забронирована на 29 октября. Бойцы готовы, юристы и промоутеры готовы. Поехали" — написал Питер Фьюри на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Владимир Кличко объявил о желании подать на команду Фьюри в суд за попытки внести изменения в уже подписанный контракт на бой.