В команде Фьюри говорят, что почти договорились с Кличко о контракте на бой-реванш

Команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри близка к тому, чтобы окончательно договориться с командой украинца Владимира Кличко о дате и месте боя-реванша.

Об этом в интервью BaylorIC TV заявил дядя и тренер британского боксера Питер Фьюри, сообщает boxingnews.com.ua.

"Бой состоится в октябре в Манчестере. Были определенные нерешенные проблемы с контрактом. Для нас они заключались в недостаточной его прозрачности. Я уверен, что мы уже близки, чтобы разрешить это недоразумение", — сказал Питер Фьюри.

Как сообщал УНИАН, ранее команда Владимира Кличко объявила о намерении подать в суд на менеджеров британца, чтобы защитить свои права на проведение боя-реванша.

Вместе с тем, менеджер Кличко Бернд Бенте заявлял, что Фьюри уклоняется от проведения поединка.

Напомним, по предварительным данным, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен состояться 29 октября.