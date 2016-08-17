Российский боксер Поветкин дисквалифицирован на неопределенный срок из-за мельдония

Как сообщил ТАСС Андрей Рябинский, глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина, он подаст в суд на Всемирный боксерский совет из-за решения о дисквалификации.

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В апреле этого года в допинг-пробах российского боксера-супертяжеловеса был обнаружен мельдоний, хотя, по словам Рябинского, спортсмен не употреблял его с сентября 2015 года, когда это вещество еще было разрешено.

Весной Всемирное антидопинговое агентство объявило "амнистию" для спортсменов, в чьих пробах был обнаружен мельдоний. Тем, у кого до 1 марта выявили менее 1 микрограмма мельдония, разрешили вернуться к соревнованиям.