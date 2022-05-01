Кира Макогоненко завоевала золото "Кубка Балтийского моря".

14-летняя украинская спортсменка Кира Макогоненко выиграла золото международного турнира по боксу "Кубок Балтийского моря", который проходил в Германии.

В финальном поединке весовой категории 48 кг украинка победила Жолле Хейер из Саудовской Аравии.

Победу на турнире юная спортсменка посвятила украинским воинам и патриотам, которые защищают Украину от российских оккупантов.

"Хочу поблагодарить Господа за эту победу. Эту победу я посвящаю ВСУ, Главному управлению разведки, всем патриотам нашей страны, и лично Сергею Величко и всем харьковским патриотам, которые защищают суверенитет Украины. Слава Украине", - написала Кира Макогоненко в своем Инстаграме.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Кира помогала плести маскировочные сетки для украинских военных.

Кира Макогоненко: интересные факты и достижения в карьере

Отец Киры - чемпион Украины и мира по боксу и кикбоксингу Артем Макогоненко.

В 2018-м году в возрасте 10 лет Макогоненко выиграла международный турнир по боксу Кубок Берлина.

В августе 2021 года Кира Макогоненко выиграла чемпионат Европы по боксу, который проходил в Сараево. В финале соревнования украинка одолела россиянку Анастасию Панечкину.

Несмотря на свой юный возраст, Кира имеет большую популярность в Instagram (более 150 тысяч подписчиков) и стала лицом бренда Nike.

Кира часто участвовала в различных соревнованиях в спортивной одежде розового цвета. Из-за ее скорости и ловкости получила прозвище "Розовая пантера".

Кира Макогоненко побила рекорд знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который во время карантина запустил челлендж "Living Room Cup", сделав 142 поднятия корпуса за 45 секунд. Юная украинка за это же время сделала 158 поднятий.

Главная мечта Киры Макогоненко - выиграть Олимпийские игры.

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