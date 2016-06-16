Боксер Митрофанов стал участником Олимпийских игр-2016

Международная боксерская Ассоциация (AIBA) официально подтвердила право участия Дмитрия Митрофанова в Олимпийских играх 2016 года, которые будет принимать Бразилия, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Согласно официальному заявлению AIBA лицензия Дмитрия Митрофанова подтверждена в весовой категории до 75 кг.

Согласно данному решению Митрофанов стал первым участником от мужской национальной сборной Украины в олимпийском боксерском турнире 2016 и не примет участия в лицензионном турнире в Азербайджане. Несколькими неделями ранее лицензию на женский турнир Игр 2016 получила также украинка Татьяна Коб.

«Я поздравляю всю украинскую спортивную общественность, лично Дмитрия Митрофанова и его персонального тренера Вадима Казанина с этой замечательной вестью. Считаю, что Дмитрий является одним из тех людей, который действительно заслужил право участия в Играх 2016 и нам таки удалось добиться подтверждения данного факта, – отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. – Сейчас мы находимся в Баку, где наша команда принимает участие в мировом лицензионном турнире. Вся сборная находится в отличном боевом настроении. Я убежден, что данная новость придаст всем боксерам дополнительный стимул на получение лицензий на Игры-2016».

Напомним, в эти дни сборная Украины по боксу находится в Баку (Азербайджан), где уже завтра, 17 июня, начнет выступления на мировом лицензионном турнире.