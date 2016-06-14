Украинские боксеры получат последний шанс попасть на Олимпиаду

Сборная Украины по боксу отправилась в Баку, где в рамках лицензионного турнира будет бороться за путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На турнире в Азербайджане заявка нашей команды насчитывает 10 спортсменов.

На этом турнире будет разыграно по пять олимпийских лицензий в весовых категориях 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг и 81 кг.

Чтобы попасть на главный старт четырехлетия в весовой категории 49 кг боксерам необходимо выйти в финал, а обладателями пропусков в Рио в весе 91 кг и + 91 кг станут только победители.

Состав сборной Украины: Дмитрий Замотаев (49 кг), Игорь Сопинский (52 кг), Николай Буценко (56 кг), Тимур Беляк (60 кг), Виктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Дмитрий Митрофанов (75 кг), Александр Хижняк (81 кг), Дмитрий Лесной (91 кг), Виктор Вихрист (+91 кг).