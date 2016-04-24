Головкин получил за бой с Уэйдом 2 миллиона долларов США
15:36, 24 апреля 2016Бокс
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Поверженный американец заработал в четыре раза меньше.
Reuters
Гонорар чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина за его сегодняшний бой с американцем Домиником Уэйдом составил 2 миллиона долларов США, сообщает boxingnews.com.ua.
Гонорар его соперника был ровно в четыре раза меньше - 500 тысяч долларов США.
Как сообщал УНИАН, бой Геннадия Головкина с Домиником Уэйдом. состоявшийся в ночь на воскресенье, закончился победой Головкина нокаутом во втором раунде.
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