Головкин получил за бой с Уэйдом 2 миллиона долларов США

Гонорар чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина за его сегодняшний бой с американцем Домиником Уэйдом составил 2 миллиона долларов США, сообщает boxingnews.com.ua.

Гонорар его соперника был ровно в четыре раза меньше - 500 тысяч долларов США.

Как сообщал УНИАН, бой Геннадия Головкина с Домиником Уэйдом. состоявшийся в ночь на воскресенье, закончился победой Головкина нокаутом во втором раунде.