Казахстанец Головкин нокаутировал американца Уэйда во втором раунде и отстоял титулы чемпиона мира

В Инглвуде (Калифорния, США) на арене The Forum завершился вечер бокса, где в центральном бою Геннадий Головкин из Казахстана нокаутировал Доминика Уэйда из США во втором раунде.

Головкин отстоял титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO.

Казахстанский спортсмен имел преимущество на протяжении всего короткого боя, нанеся первый чувствительный удар сопернику в самом конце первого раунда. От нокаута американца спас только гонг, оповестивший об окончании раунда. Тем не менее, после перерыва, во втором раунде Головкин продолжил избиение соперника. И если второй удар американец с трудом перенес и сумел продолжить поединок, то после третьего попадания - встать с настила не смог.

Таким образом, Головкин одержал 35-ю победу на профи-ринге в 35 боях (32 нокаутом, 0 поражений).

Уроженец Караганды Геннадий Головкин на любительском ринге выиграл титул чемпиона Азиии и чемпиона мира, а также завоевал серебряные медали Кубка мира и Олимпиады-2004 в Афинах. В 2006-м году начал профессиональную карьеру.