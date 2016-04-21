Украинский чемпион мира Постол проведет объединительный бой с Кроуфордом 23 июля

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд подписал контракт на поединок против чемпиона WBC в этом же весе украинца Виктора Постола, сообщает Allboxing.ru со ссылкой на промоутера боксеров Боба Арума.

По его словам, вскоре контракт также подпишет Виктор Постол, и этот бой состоится 23 июля в комплексе MGM Grand (Лас-Вегас, США). Вечер бокса будет показан в прямом эфире американского телеканала HBO через систему платных трансляций PPV.

Как сообщали СМИ, около недели назад менеджер Постола Вадим Корнилов отмечал, что практически все детали этого боя уже согласованы.