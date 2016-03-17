У Кличко рассказали, почему до сих пор не договорились о реванше с Тайсоном Фьюри

Исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Том Леффлер в интервью Boxing Scene рассказал, почему до сих пор не объявлены дата и место проведения матча-реванша Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing News.

“На самом деле, вопросов, которые нужно было бы еще согласовывать о матче-реванше, практически не осталось. Вопрос не в том, где состоится бой — в Германии, Англии, или где-либо еще. Вся загвоздка в том, чтобы найти арену на ту дату, которая удовлетворяла бы всех наших телевизионных партнеров — RTL, Sky и HBO”, — сказал Том Леффлер.

Как сообщал УНИАН, первый бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри закончился победой британца единогласным решением судей. Проведение повторного боя запланировано на май-июнь 2016 года.