Ломаченко проведет как минимум три боя в 2019 году

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Менеджер чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинца.

"Я на сто процентов согласен с утверждением, что легкая весовая категория - это максимум для него. Разговоров о первом полусреднем весе на данный момент не ведется. Мы настроены на то, чтобы доминировать в легком дивизионе.

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Какие планы у Василия в дальнейшем? Следующий шаг - или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом на титул, то есть с Энтони Кроллой.

Как бы то ни было, в 2019 году Ломаченко планирует провести как минимум три поединка", - цитирует Климаса Boxingtalk.

Напомним, сам Василий Ломаченко признался, что рассчитывает завоевать все пояса в своей весовой категории.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря украинец провел объединительный бой с пуэрториканцем Педрасой и победил его по очкам.