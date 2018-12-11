Стали известны гонорары боксеров в чемпионском бою Ломаченко - Педраса

Василий Ломаченко заработал в поединке около 2 миллионов долларов.

Украинец Василий Ломаченко заработал за титульный бой с Хосе Педрасой около 2 миллионов долларов.

В эту сумму входит официальный гонорар в 1 млн + 1 млн от доходов от телевидения и рекламы, сообщает sport.ua.

Читайте такжеВасилий Ломаченко: сложная победа в тяжелом легком весе

Пуэрториканец Педраса заработал в два раза меньше - около миллиона долларов (официальный гонорар 300 тыс. + 700 тыс. от телевизионных прав).

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, Василий Ломаченко единогласным решением судей победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал обладателем двух чемпионских титулов в легком весе - WBA и WBO.

В 11-м раунде Педраса дважды побывал в нокдауне, но сумел подняться и завершить бой. Впрочем, победа украинца по очкам не вызывала сомнений - 119:107, 117:109, 117:109.