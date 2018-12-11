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Стали известны гонорары боксеров в чемпионском бою Ломаченко - Педраса

11:08, 11 декабря 2018
Бокс
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Василий Ломаченко заработал за бой с Педрасой 2 млн долларов / ringtv.com

В эту сумму входит официальный гонорар в 1 млн + 1 млн от доходов от телевидения и рекламы, сообщает sport.ua.

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Пуэрториканец Педраса заработал в два раза меньше - около миллиона долларов (официальный гонорар 300 тыс. + 700 тыс. от телевизионных прав).

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, Василий Ломаченко единогласным решением судей победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал обладателем двух чемпионских титулов в легком весе - WBA и WBO.

В 11-м раунде Педраса дважды побывал в нокдауне, но сумел подняться и завершить бой. Впрочем, победа украинца по очкам не вызывала сомнений - 119:107, 117:109, 117:109.

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Теги: #Василий Ломаченко#бой Ломаченко - Педраса