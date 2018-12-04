цей матеріал доступний українською

Ломаченко побывал на матче НБА, где анонсировали его бой

12:51, 04 декабря 2018
Бокс
202 0
Ломаченко поучаствовал в презентации своего титульного боя / isport.ua

Украинец побывал на матче регулярного чемпионата НБА Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс, соощает iSport.

Во время одного из многочисленных в баскетболе тайм-аутов на экране показали анонс боя Ломаченко - Педраса, а потом камеры "выхватили" на трибунах и самого украинца. Кроме того, Ломаченко вышел в центр баскетбольной площадки, чтобы поприветствовать американскую публику

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Василий Ломаченко#Ломаченко следующий бой#бой Ломаченко - Педраса