Ломаченко побывал на матче НБА, где анонсировали его бой

Титульный поединок украинца анонсировали на матче Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко посетил матч НБА, во время которого прорекламировали его бой.

Украинец побывал на матче регулярного чемпионата НБА Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс, соощает iSport.

Во время одного из многочисленных в баскетболе тайм-аутов на экране показали анонс боя Ломаченко - Педраса, а потом камеры "выхватили" на трибунах и самого украинца. Кроме того, Ломаченко вышел в центр баскетбольной площадки, чтобы поприветствовать американскую публику

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.