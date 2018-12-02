Канадский боксер Стивенсон находится в критическом состоянии после боя с Гвоздиком

41-летний спортсмен находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжёлое.

В ночь на 2 декабря в Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе канадца Адониса Стивенсона с украинцем Александром Гвоздиком.

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Украинец сумел нокаутировать Стивенсона в 11-м раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC. Канадец долго приходил в себя после тяжёлой атаки Гвоздика. По завершении боя он был не в состоянии дать комментарий журналистам и был отправлен в больницу.

Согласно заявлению из лечебного учреждения, 41-летний Стивенсон находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает BoxingScene. Семья боксёра воздерживается от комментариев и призывает всех уважать право Адониса и его близких на частную жизнь.