Британец Беллью после поражения от Усика объявил о завершении карьеры (видео)

"Звоночек прозвенел в последний раз", - написал экс-чемпион мира в своем обращении.

Экс-чемпион мира по боксу британец Тони Беллью объявил о завершении карьеры. Беллью опубликовал видео со своим обращением в социальных сетях.

"Пришло время покинуть ринг, звоночек прозвенел в последний раз, и я хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всех этих лет. Но это еще не конец моей истории, поэтому оставайтесь в курсе событий, следя за моим сайтом", - написал Беллью под видео.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc#bomberbellew#retirementpic.twitter.com/jDUdFZWiB5 — Tony Bellew (@TonyBellew) November 22, 2018

За свою профессиональную карьеру 35-летний Беллью провел 34 боя, одержав в них 30 побед (из них 20 нокаутом) при 1 ничьей и 3 поражениях.

Напомним, что в своем последнем бою, который состоялся 8 ноября 2018 года, Беллью проиграл нокаутом украинцу Александру Усику.