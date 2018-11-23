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Британец Беллью после поражения от Усика объявил о завершении карьеры (видео)

10:26, 23 ноября 2018
Бокс
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Тони Беллью объявил о завершении карьеры / Reuters

Экс-чемпион мира по боксу британец Тони Беллью объявил о завершении карьеры. Беллью опубликовал видео со своим обращением в социальных сетях.

"Пришло время покинуть ринг, звоночек прозвенел в последний раз, и я хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всех этих лет. Но это еще не конец моей истории, поэтому оставайтесь в курсе событий, следя за моим сайтом", - написал Беллью под видео.

За свою профессиональную карьеру 35-летний Беллью провел 34 боя, одержав в них 30 побед (из них 20 нокаутом) при 1 ничьей и 3 поражениях.

Напомним, что в своем последнем бою, который состоялся 8 ноября 2018 года, Беллью проиграл нокаутом украинцу Александру Усику.

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Теги: #Тони Беллью