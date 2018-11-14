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Усик - Беллью: что происходило за кулисами боя (видео)

15:05, 14 ноября 2018
Бокс
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Александр Усик / Reuters

У болельщиков появилась возможность увидеть все, что происходило вокруг боя между Александром Усиком и британцем Тони Беллью благодаря авторам Youtube-канала "Большой Куш".

В частности, зрители могут наблюдать за эмоциями Усика и его соперника до, во время и после боя, а также могут стать свидетелями визита украинского боксера на футбольный поединок между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", после которого он также побывал в раздевалке чемпионов Англии.

Как сообщал УНИАН, украинец Александр Усик добыл яркую победу нокаутом над Тони Беллью в восьмом раунде, подтвердив статус абсолютного чемпиона мира.

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Теги: #Александр Усик#бой Усик - Белью