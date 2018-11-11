Усик перейдет в супертяжелый вес после небольшой паузы: нужно побыть с семьей

Украинский боксер озвучил свои планы на ближайшее будущее.

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик поделился своими планами на будущее сразу после боя в Манчестере, в интервью прямо на ринге "Манчестер Стэдиум".

У меня был очень тяжелый год и сейчас я чуствую большую усталость. Нужно хорошо отдохнуть, побыть с семьей, провести время с родными, близкими, друзьями. А потом уже строить планы на будущее", -ответил Усик.

Он также подтвердил, что перейдет в супертяжелый вес и будет бороться за титул абсолютного чемпиона мира уже в новой категории: "Да, конечно, я перейду в супертяжелый вес. Титул абсолютного чемпиона мира? Конечно я ставлю себе такую цель. Поймите, человек обязан постоянно ставить перед собой новые цели. Если целей нет - человек тухнет, умирает. Я будув биться, идти дальше вверх по лестнице и моя карьерная цель - титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе".

А комментируя сегодняшний бой против Беллью Усик заметил: "Отличный бой, конкурентный, равный. Я ждал, что он получится тяжелым, у меня не было никаких иллюзий, я знал что сопернику нечего терять, он в шаге от всех титулов чемпиона мира, по всем версиям сразу. Бой получился очень хороший и я неимоверно счастлив, что его выиграл".

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тонни Беллью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.