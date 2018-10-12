Президент WBC: Конгресс в Киеве был одним из самых невероятных за всю историю

Маурисио Сулейман поделился своими впечатлениями о времени, проведенном в столице Украины.

Глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман высоко оценил организацию 56-го Конгресса WBC.

Руководитель организации также рассказал о ближайших планах, сообщает Братство Кличко.

По словам Сулеймана, сложностей с приездом в Киеве звезд бокса не возникло. «Это не было сложно. Когда мы говорим о семье WBC, когда мы говорим о зелено-золотом титуле, они все собираются вместе. Льюис, Холифилд, Хаглер, Чавес, Дюран, Хэттон, Хан, Кличко, мы имеем так много звёзд. Конвенция в Киеве была одной из самых невероятных конвенций за историю, - цитирует Сулеймана Vringe. - В ходе конвенции мы пересмотрели все дивизионы. «Обязательный» статус был пересмотрен и утвержден. Так что у нас будет огромная активность. Чарло – Головкин будет огромный бой, а победитель встретится с Канело. В супертяжёлом весе мы сделали всё, чтобы попытаться свести победителя боя Уайлдер – Фьюри с Энтони Джошуа. Бокс сейчас на хорошем уровне. Сейчас бум бокса в Британии, Японии, Мексике, США. У нас впереди отличное время».

Как сообщал УНИАН, 56-й Конгресс WBC проходил в Киеве с 30-го сентября по 5-е октября.