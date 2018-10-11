Ломаченко расстался с тренером по физподготовке

Сисилио Флорес работал с украинцем четыре года.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко прекратил сотрудничество с тренером по физподготовке американцем Сисилио Флоресом. Об этом специалист сообщил в Instagram:

«Хочу лично поблагодарить короля Pound-for-pound и чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко и его отца Анатолия Ломаченко за возможность быть частью этой команды. У нас были прекрасные четыре года вместе, с большим количеством памятных побед и титулов.

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К сожалению, иногда жизнь разводит вас по разным направлениям. Я всегда буду благодарен за возможность и великий опыт, который я получил вместе с командой Ломаченко. Смотрю вперед на новые дела и возможности. Я желаю команде Ломаченко успеха и большего количества чемпионских титулов в следующем году».

Как сообщал УНИАН, Ломаченко вернется в ринг 8 декабря. Его соперником станет обладатель пояса WBO Хосе Педраса.