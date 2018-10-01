В Киеве открылся Конгресс WBC с участием легенд бокса

Мероприятие, которое впервые проходит в Украине, ежегодно собирает элиту мирового бокса.

На Почтовой площади в Киеве был торжественно открыт 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который продлится до 5 октября. Мероприятие традиционно проводится один раз в год (предыдущее, в 2017 году, проходило в Баку) и собирает элиту мирового бокса.

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Главой оргкомитета Конгресса является Виталий Кличко, которого Всемирный боксерский совет признал «вечным чемпионом». Также в мероприятии примет участие его брат Владимир и многие легенды бокса, среди которых Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и другие. Всего в столицу Украины прилетят около 700 участников Конгресса из 160 стран мира.

Как сообщает "Трибуна", завтра состоится визит руководства WBC в детский дом, а также автограф-сессия с Виталием Кличко, Александром Усиком, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом. Также завтра пройдет вечер бокса «Вместе с легендами».

Всемирный боксерский совет (WBC) - одна из трех главных организаций профессионального бокса. Конгресс WBC - престижный боксерский форум, на который съезжаются ведущие спортсмены, тренеры, рефери, промоутеры, представители СМИ.