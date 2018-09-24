Я уже забыл, когда видел интересный бой в супертяжелом весе - Ломаченко о бое Джошуа-Поветкин

Украинский чемпион мира прокомментировал бой Джошуа-Поветкин.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко поделился своими впечатлениями от боя британского супертяжеловеса Энтони Джошуа с россиянином Александром Поветкиным.

«Мне бой понравился — было очень интересно! Я уже и забыл, когда видел интересный бой супертяжеловесов. Это меня очень удивило», — сказал Василий Ломаченко в интервью, сообщает Sport.ua со ссылкой на Boxingnews.

"Мне нравятся люди, которые понимают бокс. В Англии как раз люди понимают бокс. Для меня это очень важно и мне это нравится", - добавил украинский чемпион мира.

Как сообщал УНИАН, поединок закончился победой Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде