Я уже забыл, когда видел интересный бой в супертяжелом весе - Ломаченко о бое Джошуа-Поветкин
12:49, 24 сентября 2018Бокс
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Украинский чемпион мира прокомментировал бой Джошуа-Поветкин.
Ломаченко приятно удивил бой Джошуа и Поветкина / instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко поделился своими впечатлениями от боя британского супертяжеловеса Энтони Джошуа с россиянином Александром Поветкиным.
«Мне бой понравился — было очень интересно! Я уже и забыл, когда видел интересный бой супертяжеловесов. Это меня очень удивило», — сказал Василий Ломаченко в интервью, сообщает Sport.ua со ссылкой на Boxingnews.
"Мне нравятся люди, которые понимают бокс. В Англии как раз люди понимают бокс. Для меня это очень важно и мне это нравится", - добавил украинский чемпион мира.
Как сообщал УНИАН, поединок закончился победой Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде
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