Самый молодой из действующих чемпионов мира по боксу попался на кокаине

Давида Бенавидеса теперь могут лишить чемпионского пояса.

Чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе американец Давид Бенавидес сдал положительный допинг тест.

В организме чемпиона выявлены следы бензоилэкгонина, основного метаболита кокаина, сообщает Isport.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что получены документы от VADA о положительном допинг-тесте Бенавидеса. Согласно официального письма от VADA, положительными оказались анализы пробы А мочи спортсмена, взятые 27 августа в Лас-Вегасе.

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Свою вину признал уже и сам боксер. "Мои искренние извинения перед WBC. Мне стыдно за свой поступок. Признаю свою ошибку. Я молод и порой совершаю ошибки. Это было только лишь моей виной", — заявил чемпион.

Отметим, что Бенавидес — самый молодой из действующих чемпионов мира. Завладел вакантным титулом в сентябре 2017 года, побив румына Роналда Гаврила. Провел дебютную защиту титула, одержав куда более убедительную победу в реванше с все тем же Гаврилом.

Теперь, вероятно, что Бенавидес потеряет титул и будет временно отстранен от бокса.