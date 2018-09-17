Усик не планирует отправлять детей учиться за границу

Украинский чемпион откровенно рассказал о своих заработках.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих доходах, а также об образовании детей.

«Последние три поединка в турнире Всемирной боксерской суперсерии позволили мне купить в Киеве квартиру, делаю там ремонт. Больше средств стало благодаря этому турниру. У меня есть рекламные контракты, но я не могу говорить о деньгах, потому что там есть глава о неразглашении. Это неплохой месячный доход, как зарплата приходит. Это можно куда-то откладывать, на что-то. Например, я откладываю на обучение своих детей.

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Сейчас они учатся в Украине. Дочка пошла в школу, сейчас она переходит во второй класс, сын пошел в садик и еще один сын тоже пойдет в садик. На данный момент у меня нет никаких мыслей, чтобы они где-то в другом месте учились, кроме Украины. Пока ничего не рассматриваю.

Они могут подрасти и сказать: «Папа, мы хотим поехать посмотреть мир», и я им скажу: «Счастливой дороги, мои любименькие». Я сделаю это, если они захотят. Для меня самым главным являются не какие-то спортивные результаты, а хорошее и качественное образование моих детей», - сказал Усик в интервью Youtube-каналу Вацко Live.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик вернется в ринг 10 ноября в поединке против Тони Белью.