Чемпионка мира по боксу Шатерникова: Украина – по-настоящему боксерская страна

Титулованная украинка рассказала, чем организаторы 56-го Конгресса WBC собираются удивить многочисленных гостей сог всего мира.

Координатор украинского оргкомитета 56-го Конгресса WBC Алина Шатерникова на пресс-конференции, состоявшейся в мультиспейсе Klitschko Expo, рассказала о предстоящем событии.

Как отметила Алина Шатерникова, событий такого уровня и масштаба в Украине еще не было, а инициатором проведения очередного Конгресса WBC в Киеве выступил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Братство Кличко.

«Это своего рода встреча большой дружной боксерской семьи, на которую приезжают промоутеры, менеджеры, агенты, судьи, чемпионы разных лет. Запланировано много различных мероприятий, как и сугубо технические – заседания различных комитетов, так и для фанатов – автограф-сессии, боксерский турнир и другие. Инициатором проведения Конгресса Всемирного боксерского совета в Украине выступил Виталий Кличко, который еще несколько лет назад озвучил такую идею президенту WBC Маурисио Сулейману. Украина – по-настоящему боксерская страна, а Киев – ее столица. Город развивается, инфраструктура улучшается и нам есть, что показать чем гордиться».

Как сообщал УНИАН, 56-й Конгресс WBC пройдет в столице Украины с 29 сентября по 5 октября