Бой Усик - Белью может состояться 10 ноября в Манчестере, Ливерпуле или Лондоне - промоутер

Промоутер британца Тони Белью Эдди Хирн рассказал подробности подготовки к вероятному бою с украинцем Александром Усиком.

Промоутер британца Тони Белью Эдди Хирн рассказал о наиболее вероятных местах проведения боя с украинцем Александром Усиком.

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«Поединок Тони Белью – Александр Усик будет проходить в рамках тяжелого весового дивизиона. Тони хочет выиграть чемпионские пояса. Какая будет ценность этого боя в первом тяжелом весе? Деньги? Белью сказал, что ему не нужны деньги, а нужны пояса. Пока наиболее вероятной датой можно назвать 10 ноября. Мы сделаем этот бой в Манчестере, Ливерпуле или может в Лондоне. Думаю, в ближайшие несколько недель мы сможем подписать контракт», – отметил Хирн, которого цитирует fightnews.info.

Как сообщал УНИАН, промоутер Усика Александр Красюк заявлял, что бой его подопечного с Тони Белью может пройти 10-го или 17 ноября в Великобритании.