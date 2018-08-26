Потребовал Ломаченко: пуэрториканец Педраса завоевал пояс WBO и вышел на украинского "Хай-тека"

После победы над Бельтраном пуэрториканец Педраса заявил, что может побить и украинца.

В американском Глендейле состоялся поединок за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO в легком весе между действующим обладателем пояса 37-летним мексиканцем Рэймундо Бельтраном и 29-летним пуэрториканцем Хосе Педрасой. Победитель этой встречи выходил напрямую на бой с украинцем Василием Ломаченко.

В течение больше части поединка Бельтран действовал в атакующей манере, а его оппонент предпочитал работать джебом на контратаках. В 11-м раунде Педраса смог подловить Бельтрана левым апперкотом навстречу, записав в свой актив нокдаун.

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Итогом поединка стала победа Педрасы решением судей: 117:110, 117:110, 115:112.

Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сообщал, что победитель боя Бельтран – Педраса подписал контракт на бой с украинцем.

Сразу после победы над Бельтраном пуэрториканец Педраса заявил, что готов к встрече с Ломаченко. Слова пуэрториканца приводит ESPN:

"Мы сделали все, что нужно было для победы. Мы идеально следовали плану боя. Я знал, каким тяжелым будет поединок, в некоторых моментах было очень сложно. Но благодаря концентрации и подсказкам из угла ринга, мы выиграли раунд за раундом и победили.

Теперь можно говорить о будущем. Я хочу объединить пояса в дивизионе. Хочу поединки против всех чемпионов, хочу большие имена. Дайте мне Ломаченко! У меня идеальный стиль, чтобы побить его", – сказал Педраса.

Ожидается, что Ломаченко проведет поединок с Педрасой 1 декабря в Лос-Анджелесе.